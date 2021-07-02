САП передала до Вищого антикорупційного суду справу щодо Гладковського

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до Вищого антикорупційного суду справу щодо колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це йдеться в повідомленні САП 2 липня.

«На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», – зазначають у прокуратурі.

Йдеться про справу щодо ймовірного завдання державі збитків на 17,44 мільйона гривень. У ній також повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони та директору департаменту Міноборони.

Ім’я експосадовця САП не називає, проти обставини вказують на колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

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14 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про зміну підозри колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському у справі про зловживання з оборонним замовленням у частині збільшення суми інкримінованих збитків з 10,62 мільйона гривень до 17,44 мільйона гривень. У червні САП заявила про завершення слідства.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня 2019 року за підозрою у зловживанні владою і в декларуванні недостовірної інформації. Він заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування». 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень. Вже 21 жовтня Гладковський покинув стіни СІЗО після внесеної за нього застави.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

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Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.