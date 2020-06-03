САП повідомила про завершення слідства у частині «справи Гладковського»

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, підозрюваних у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 мільйона гривень.

У повідомленні САП у фейсбуці вказано, що йдеться про ту частину обвинувачення, в якій фігурує не названий відомством на ім’я і прізвище експосадовець РНБО, який, за даними слідчих, використав службове становище для одержання неправомірної вигоди компанії «Богдан Моторс», частки у статутному капіталі якої належали посадовцю та його близьким особам. Мова йде про Олега Гладковського, як випливає із тексту справи.

«На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їх захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», – повідомили у САП.

У відомстві нагадали, що також колишньому посадовцю РНБО інкриміновано і внесення недостовірних відомостей до декларації.

14 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про зміну підозри колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському у справі про зловживання з оборонним замовленням у частині збільшення суми інкримінованих збитків з 10,62 мільйлна гривень до 17,44 мільйона гривень.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня 2019 року за підозрою у зловживанні владою і в декларуванні недостовірної інформації. Він заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування». 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень. Вже 21 жовтня Гладковський покинув стіни СІЗО після внесеної за нього застави.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.