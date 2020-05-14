САП змінила підозру Гладковському і збільшила суму інкримінованих збитків до понад 17 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про зміну підозри колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському у справі про зловживання з оборонним замовленням у частині збільшення суми інкримінованих збитків з 10,62 мільйлна гривень до 17,44 мільйона гривень, повідомила пресслужба САП.

«18 жовтня 2019 року колишньому посадовцю вже було повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ст.366-1 ККУ. Слідством встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди комерційною структурою, частки у статутному капіталі якої прямо та опосередковано належать колишньому високопосадовцю та його близьким родичам. Внаслідок цих дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 10,62 млн грн збитків. Проте проведена економічна експертиза встановила, що сума збитків складає понад 17,44 млн грн», – йдеться в повідомленні САП.

Як уточнили також в Національному антикорупційному бюро, 14 травня експершому заступнику секретаря РНБО вручено нову підозру з оновленою сумою збитків.

«Правова кваліфікація залишилася та сама – ч. 2 ст. 364 та ст. 366-1 КК України», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Повідомляється, що досудове розслідування триває.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня 2019 року за підозрою у зловживанні владою і в декларуванні недостовірної інформації. Він заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування». 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень. Вже 21 жовтня Гладковський покинув стіни СІЗО після внесеної за нього застави.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.