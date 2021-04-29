У ДБР розповіли, що шукали в «Кузні на Рибальському» та «Богдан Моторс»

Співробітники Державного бюро розслідувань напередодні шукали на заводі «Кузні на Рибальському» та «Богдан Моторс» докази в справі про ймовірні закупівлі Міністерством оборони військової техніки за завищеними цінавми. Про це в ДБР повідомили 29 квітня.

За даними слідства, «Кузня на Рибальському» та «Богдан Моторс» з 2015 по 2019 рік уклали з Міноборони контракти на постачання Збройним Силам військових автомобілів, обладнання та обслуговування військових кораблів.

Йдеться про:

понад 300 медичних автомобілів «БОГДАН 2251»

понад 800 автомобілів підвищеної прохідності «БОГДАН (МАЗ) 63172»

ремонт на фрегаті «Гетьман Сагайдачний», закупівлю малих броньованих артилерійських катерів «Гюрза-М», «Кентавр»

«Вивчаються обставини щодо перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, яке пов’язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачанням до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів», – йдеться в роз’ясненні пресслужби.

Як стверджують у ДБР, обшуки були пов’язані з тим, що компанії нібито не надавали необхідну документацію, їхня мета досягнута.

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Напередодні ДБР провело обшуки на підприємствах ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» та підрозділах ПАТ «АК «Богдан Моторс» в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки.

Завод «Кузня на Рибальському» у відповідь заявив 29 квітня, щоможе зупинити свою діяльність через дії правоохоронців. Корпорація «Богдан» звинуватила державні органи в «свавіллі», а її президент Олег Гладковський заявив про звернення до Європейського суду з прав людини.