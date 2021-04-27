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27 квітня 2021, Київ 19:55
Новини | Політика

США надали Міноборони України допомогу на майже 8 млн доларів – посольство

Український військовий з американським протитанковим ракетним комплексом «Джавелін» (Javelin) під час військового параду до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року

США надали Міністерству оборони України допомогу на майже 7,85 мільйона доларів, повідомило посольство США в Україні.

«Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку Збройних сил України Міністерства оборони України шляхом надання допомоги на суму 7,85 млн доларів для вдосконалення управління і зв’язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання, й тактичного спорядження в рамках безпекової допомоги на загальну суму понад 2 млрд доларів, наданої з 2014 року», – заявили в посольстві.

Сполучені Штати Америки посилили підтримку України після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році.

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