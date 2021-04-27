США надали Міноборони України допомогу на майже 8 млн доларів – посольство

США надали Міністерству оборони України допомогу на майже 7,85 мільйона доларів, повідомило посольство США в Україні.

«Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку Збройних сил України Міністерства оборони України шляхом надання допомоги на суму 7,85 млн доларів для вдосконалення управління і зв’язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання, й тактичного спорядження в рамках безпекової допомоги на загальну суму понад 2 млрд доларів, наданої з 2014 року», – заявили в посольстві.

Сполучені Штати Америки посилили підтримку України після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році.