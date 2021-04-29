Досудове розслідування катастрофи Ан-26 під Чугуєвом триває – Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо катастрофи літака Ан-26 у Харківській області під Чугуєвом триває, про це Офіс генерального прокурора повідомив Радіо Свобода у відповідь на запит.

«За даними слідства, військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим керівництвом з льотної експлуатації зльотом з «конвеєра» та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів, а також неналежне здійснення контролю за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів та ряд інших порушень», – йдеться у відповіді на запит.

Слідство підозрює таких осіб:

Командувача Повітряних сил Збройних сил України підозрюють за частиною 3 статті 425 КК України (недбале ставлення до служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104 – за статтею 416 КК України (порушення правил польотів та підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки).

Командира військової частини А4104 – за статтею 416 та частиною 3 статті 425 КК України (порушення правил польотів та підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та недбале ставлення до служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки).

Детальнішу інформацію щодо результатів та попередніх результатів досудового розслідування в Офісі генпрокурора надати не можуть, оскільки відповідно до ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування розголошуються лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил та Офісу Генерального прокурора.

23 лютого Радіо Свобода стало відомо, що досудове розслідування у межах провадження щодо катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області продовжили на термін до трьох місяців.

Ввечері 25 вересня 2020 року літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому.

На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.

У грудні 2020 року трьом військовим службовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 під Харковом, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.