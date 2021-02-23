Розслідування катастрофи АН-26 під Чугуєвом продовжили до трьох місяців – Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у межах провадження щодо катастрофи літака АН-26 поблизу Чугуєва Харківської області продовжили на термін до трьох місяців. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000791 від 25 вересня 2020 за підозрою окремих військових службових осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 416 та частиною третьою статті 425 Кримінального кодексу України, тобто у порушенні правил польотів та підготовки до них під час виконання військових навчань, а також недбалому ставленні до служби в умовах особливого періоду, що спричинило авіакатастрофу військового літака АН-26, продовжено до трьох місяців», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що наразі розслідування ще триває.

Ввечері 25 вересня 2020 року літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому.

На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.

У грудні 2020 року трьом військовим службовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 під Харковом, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.