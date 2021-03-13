Казахстан: біля аеропорту Алмати розбився військовий літак, є жертви

На підльоті до аеропорту Алмати у Казахстані 13 березня зазнав аварії військовий літак, щонайменше четверо людей загинули.

Військово-транспортний літак Ан-26 з шістьма людьми на борту прямував зі столиці Нур-Султана і впав біля села Кизилту, неподалік Алмати.

Адміністрація летовища повідомила, що аварійно-рятувальні служби прибули на місце аварії після того, як літак зник з екранів радарів.

Повідомляється, що літак перебував у відомстві прикордонної служби.

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За деякими повідомленнями, двоє осіб із шести вижили, але інформація офіційно не підтверджена. Що стало причиною катастрофи літака наразі невідомо.