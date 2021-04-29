«Кузня на Рибальському» заявляє, що може зупинити свою діяльність через правоохоронців

Завод «Кузня на Рибальському» заявляє, що може зупинити свою діяльність через діяльність правоохоронців.

«Системні незаконні дії влади щодо заводу «Кузня на Рибальському» ставлять підприємство на межу зупинки, загрожують тисячам працівників втратою робочих місць і підривають обороноздатність країни», – зазначили на підприємстві.

Завод розцінює обшуки, які відбулися 28 квітня, «як ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії».

Обшуки відбувалися в межах справи про будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів «Кентавр ЛК», «Станіслав» та «Малин».

«Ціна цих катерів, в залежності від комплектації, як мінімум в два з половиною рази нижча вартості закордонних аналогів, які до того ж в 2016 році ніхто Україні не продавав. А тим більше, і бойові модулі до них, які теж було вирішено виготовляти в Україні, бо в той час західні партнери відмовлялися постачати нашій країні летальне озброєння», – розповіли на заводі.

На підприємстві зазначили, що готовність трьох десантно-штурмових катерів в середньому становить близько 90 відсотків.

«Успішно завершені їх швартові та ходові випробування і замість того, щоб прийняти катери на озброєння, влада намагається зупинити цей процес, що негативно вплине на боєздатність Військово-морських сил України», – заявили в «Кузні на Рибальському».

28 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» та підрозділах ПАТ «АК «Богдан Моторс» в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами.