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28 квітня 2021, Київ 23:43
Новини | Політика

ДБР провело обшуки на «Кузні на Рибальському» та «Богдані»

«Кузня на Рибальському» та «Богдан Моторс» не коментували повідомлення про обшуки ДБР

Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» та підрозділах ПАТ «АК «Богдан Моторс» в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами, повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова в коментарі «Суспільному».

«У ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, що пов’язано із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачання до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів», – розповіла Чиканова.

Вона додала, що ДБР проводить обшуки на низці підприємств у Києві та інших областях.

«Кузня на Рибальському» та «Богдан Моторс» не коментували повідомлення про обшуки.

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