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29 квітня 2021, Київ 18:02
Новини | Політика

Гладковський збирається звертатися до ЄСПЛ через «політичне переслідування»

Олег Гладковський під час засідання Вищого антикорупційного суду, жовтень 2019 року

Президент корпорації «Богдан» та колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський збирається звертатися до Європейського суду з прав людини через «політичне переслідування його родини та компаній, які входили або входять до складу корпорації.

«До такого кроку його змусили правове свавілля, ознаки якого постійно присутні у діях державних структур, що працюють заангажовано та переслідують насамперед медійний результат. Гладковський заявлятиме про порушення статті 18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування», – заявили в корпорації.

У «Богдані» заявляють, що на показних офіційних заходах чинної влади техніка виробництва підприємств корпорації «Богдан» використовується для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності Збройних сил України.

«На тлі процесуального пресингу викликає як мінімум подив», – зазначили в корпорації.

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Справа Гладковського: арешт чи понад 10 мільйонів гривень – відео

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26 квітня фігурант справи «Оптимумспецдеталь» Ігор Гладковський – син Олега Гладковського – з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йому вручили обвинувальний акт. За даними слідства, Гладковський-молодший сприяв тому, що в 2015–2017 роках компанія «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції при уклдаенні договорів та розрахунків з підприємствами концерну «Укроборонпром».

28 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» та підрозділах ПАТ «АК «Богдан Моторс» в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами.

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