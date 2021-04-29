Гладковський збирається звертатися до ЄСПЛ через «політичне переслідування»

Президент корпорації «Богдан» та колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський збирається звертатися до Європейського суду з прав людини через «політичне переслідування його родини та компаній, які входили або входять до складу корпорації.

«До такого кроку його змусили правове свавілля, ознаки якого постійно присутні у діях державних структур, що працюють заангажовано та переслідують насамперед медійний результат. Гладковський заявлятиме про порушення статті 18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування», – заявили в корпорації.

У «Богдані» заявляють, що на показних офіційних заходах чинної влади техніка виробництва підприємств корпорації «Богдан» використовується для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності Збройних сил України.

«На тлі процесуального пресингу викликає як мінімум подив», – зазначили в корпорації.

26 квітня фігурант справи «Оптимумспецдеталь» Ігор Гладковський – син Олега Гладковського – з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йому вручили обвинувальний акт. За даними слідства, Гладковський-молодший сприяв тому, що в 2015–2017 роках компанія «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції при уклдаенні договорів та розрахунків з підприємствами концерну «Укроборонпром».

28 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» та підрозділах ПАТ «АК «Богдан Моторс» в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами.