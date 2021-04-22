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22 квітня 2021, Київ 20:16
Новини | Політика

Гладковський-старший після оголошення у розшук сина заявив про позов до суду на НАБУ

Олег Гладковський (на фото) та його син стали фігурантами справи про розтрату коштів «Укроборонпрому»

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський після оголошення його сина Ігоря у розшук Національним антикорупційним бюро в справі про «розкрадання в оборонці» заявив про позов до суду на дії НАБУ.

«Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби. Також, на думку Гладковського, правової оцінки потребують і публікації неправдивих даних з боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему», – йдеться в повідомленні пресслужби корпорації «Богдан», одним із співвласників якої є Олег Гладковський.

Пресслужба вказує, що, на думку Гладковського, «суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності».

Гладковський вважає, що «об’єктивного розслідування у справах так і не простежується».

22 квітня оголосило в розшук Ігоря Гладковського у справі про ймовірну корупцію в оборонних закупівлях.

Як стверджують у НАБУ, Гладковському відкрили матеріали справи проти нього для ознайомлення у грудні 2020 року, суд обмежив його в ознайомленні до 15 квітня. 16 квітня його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, потім 20 і 21 квітня, однак він, за повідомленням, не з’явився.

Слідство вважає, що Ігор Гладковський, який є сином тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, сприяв тому, що в 2015-2017 роках компанія «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції при уклдаенні договорів та розрахунків з підприємствами концерну «Укроборонпром».

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21 грудня минулого року стало відомо, що НАБУ повідомила Гладковському-молодшому про підозру в «одержанні неправомірної вигоди».

Сам Гладковський-молодший раніше не погоджувався зі звинуваченнями.

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