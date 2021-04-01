У 2016-2020 роках Україна продала озброєння на понад 4 млрд дол – «Укроборонпром»

Обсяг експорту продукції та послуг іноземним державам ДК «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив чотири мільярди доларів. Про це повідомили у концерні у відповідь на запит Радіо Свобода

«Обсяг експорту продукції та відповідних послуг підприємствами-учасниками концерну до іноземних країн у 2016–2020 роках перевищив чотири мільярди доларів», – мовиться в повідомленні.

В «Укроборонпромі» також розповіли про постачання озброєння до Білорусі.

«Показники експорту в 2016-2020 роках товарів військового призначення та подвійного використання підприємствами – учасниками концерну до Білорусі характеризуються незначними обсягами, в середньому від одного до двох мільйонів доларів щорічно. При цьому пік поставок припадав на 2016-2017 роки», – заявили в держконцерні.

В «Укроборонпромі» зазначили, що у 2016-2020 роках жодне підприємство концерну не уклало ні одного експортного контракту з російською стороною, а відтак не відвантажило жодної одиниці озброєння, військової техніки або товарів подвійного призначення до Росії.

31 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки.

У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про оборонні закупівлі, що передбачає замовлення зброї, військової техніки (та всього іншого, що потрібне армії та бойовим підрозділам) на відкритих електронних аукціонах.