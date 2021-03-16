Міноборони не отримувало звернень від Заходу щодо української військової техніки в М’янмі

Україна наразі не отримувала повідомлень від Європейського Союзу чи Сполучених Штатів щодо ймовірного застосування військової техніки в М’янмі – про це Міністерство оборони України повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, Україна уклала угоду про військово-технічне співробітництво з М’янмою в 2018 році, за майже три роки до військового перевороту в азійській країні.

«Військово-технічне співробітництво між Україною та М’янмою здійснюється в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Союз М’янма про військово-технічне співробітництво (підписана 09.10.2018, чинна з 18.06.2019). Реалізація положень зазначеної угоди здійснюється відповідно до національного законодавства держав та норм міжнародного права», – йдеться у відповіді Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

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Відомство також зазначає, що не отримувало звернень від закордонних партнерів України щодо постачання зброї та техніки до М’янми, але готове діяти відповідно до національного та міжнароного законодавства в разі потреби.

«Станом на березень 2021 року звернень та застережень від європейських та американських партнерів щодо постачання озброєння та військової техніки до М’янми до Міністерства оборони України не надходило. У разі запровадження обмежень та санкцій стосовно постачання озброєння та товарів військового призначення до М’янми, Міністерство оборони України діятиме у відповідності до вимог національного законодавства, міжнародних зобов’язань, які обумовлені членством України в ООН, ОБСЄ та міжнародних режимах експортного контролю, суворо дотримуючись при цьому обмежень, які введені в дію Резолюціями Ради Безпеки ООН», – повідомляє відомство.

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Як пояснюють у відповіді, Міноборони не має інформації щодо конкретної кількості військової техніки та товарів, які закупила М’янма. Раніше підприємство «Укрспецекспорт», яке займається експортом військової техніки, пояснило на запит Радіо Свобода, що не є розпорядником такої інформації. Редакція звернулася до державного концерну «Укроборонпром», до якого входить «Укрспецекспорт», і очікує відповіді.

15 лютого колишній посол Європейського Союзу в М’янмі Крістіан Шмідт заявив, що військове командування М’янми використовує в тому числі українські бронетранспортери БТР-3 проти мирного населення.

У М’янмі щодня тривають протести, відколи 1 лютого військові скинули уряд і затримали лідерку країни Аун Сан Су Чжі. Переворот викликав міжнародну критику і тиск, включаючи санкції Заходу щодо лідерів хунти.