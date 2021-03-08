Австралія заявила про зупинку співпраці з М’янмою у сфері оборони

Влада Австралії заявила, що припинила співпрацю з М’янмою в сфері оборони і перенаправляє свою гуманітарну допомогу мусульманам-рохінджа та іншим меншинам.

Як заявила міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн 8 березня, зупинено програму військової підготовки з М’янмою на суму 1,2 мільйона доларів протягом п’яти років. Програма стосувалася небойових програм, зокрема навчанню англійської мови.

У М’янмі щодня тривають протести, відколи 1 лютого військові скинули уряд і затримали лідерку країни Аун Сан Су Чжі. Переворот викликав міжнародну критику і тиск, включаючи санкції Заходу щодо лідерів хунти.

Попри жорстокі репресії з боку хунти, через що понад 50 людей загинули і більш ніж 1700 були затримані (у тому числі й журналісти), тисячі протестувальників продовжують виходити на вулиці. У заяві від 8 березня військові заявили, що напередодні заарештували 41 особу.