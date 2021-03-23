15 загиблих і 400 зниклих у вогні в таборі біженців рохінджа – ООН

Велика пожежа знищила тисячі будинків у таборі для біженців на півдні Бангладеш. Тут проживали мусульмани-рохінджа, яким довелося покинути М'янму. Повідомляють про 15 загиблих і 400 зниклих, але скільки саме людей стали жертвами трагедії уточнюється. Лікарі побоюються, що не можуть надати всім постраждалим кваліфіковану допомогу. У районі недостатньо медичних установ, де є можливість лікувати опіки. Ті лікарні, які зараз працюють, частково зайняті пацієнтами з коронавірусом. Причина загоряння невідома. ООН для ліквідації наслідків пожежі направила сотні добровольців, а також спецтехніку. Це вже друга велика пожежа за останній час у цьому таборі. Останній раз пожежа сталася в січні цього року, але тоді обійшлося без постраждалих. Понад мільйон мусульман-рохінджа проживають у таборах біженців на півдні Бангладеш. Більшість із них покинуло М'янму в 2017 році під час військових репресій. ООН кваліфікувала ці репресії як геноцид і масові порушення прав людини. М'янма ці звинувачення заперечує. (Відео Reuters)