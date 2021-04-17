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17 квітня 2021, Київ 20:38
Новини | Міжнародні

Бангладеш: внаслідок зіткнень поліції з протестувальниками загинули 5 людей, десятки поранені

Поліція стверджує, що учасники протесту використали палиці, а місцеві жителі напали на офіцерів, тому поліцейські нібито стріляли для самооборони

У Бангладеш щонайменше п’ятеро людей загинули та десятки отримали поранення внаслідок зіткнення поліції з протестувальниками. Поліція відкрила вогонь по працівникам електростанції, які вийшли на протест.

Робітники вимагали виплатити їм заборговану заробітну плату за будівництво незавершеної електростанції, яке спонсорував Китай.

Поліція стверджує, що учасники протесту використали палиці, а місцеві жителі напали на офіцерів, тому поліцейські нібито стріляли для самооборони.

У поліції заявили, що серед поранених були шестеро правоохоронців. Усі вбиті – робітники.

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