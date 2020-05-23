Через циклон у Бангладеш та Індії понад 100 людей загинули, близько мільйона залишились без домівок

Понад сто людей загинули в результаті циклону «Амфан», що обрушився днями на Бангладеш і схід Індії. Місцева влада повідомила, що циклон, який вважають найсильнішим в регіоні за останні 10 років, з 20 травня через проливні дощі і поривчастий вітер зруйнував понад мільйон будинків і завдав збитків на приблизно 13 мільярдів доларів.

Згідно з повідомленнями, стихія загалом зачепила 15 мільйонів людей, щонайменше 80 загинули в індійському регіоні Західна Бенгалія, і 22 – у Бангладеш.

Через циклон обірвані численні лінії електропередач, пошкоджена система водопроводу, а також зруйновані будинки, знищено посіви.

Влада Західної Бенгалії 23 травня назвала стихію національним лихом і звернулася до федерального уряду Індії за допомогою. Прем’єр-міністр Нарендра Моді оглянув з повітря потерпілі райони.