У Бангладеш десятки людей загинули в пожежі на фабриці з виробництва харчів та напоїв

Унаслідок пожежі на фабриці з виробництва харчових продуктів та напоїв поблизу столиці Бангладеш Дакки загинули щонайменше 49 людей. Число жертв може зрости внаслідок загибелі людей під час рятувальної операції.

Пожежа, яка розпочалася пізно ввечері 8 липня, охопила п’ятиповерхову фабрику Hashem. Незрозуміло, скільки співробітників на той момент було всередині або що спричинило пожежу.

За словами заступника директора пожежної служби та цивільного захисту, на той час головні ворота закладу поблизу Дакки були зачинені зсередини.

Мішані житлові та комерційні райони в бідній країні, де живе близько 163 мільйонів людей, поглиблюють проблему безпеки праці.

У 2013 році чиновники пообіцяли запровадити і застосовувати більш жорсткі правила в швейному секторі країни після того, як понад 1000 людей загинули в катастрофі на швейній фабриці.