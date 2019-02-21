Пожежа у столиці Бангладеш: кількість жертв зросла до 81

Кількість жертв пожежі в житлових будинках у столиці Бангладеш Дацці зросла до щонайменше 81, повідомили пожежні служби країни. Влада припускає, що це ще не остаточна кількість тих, хто міг опинитися у вогняній пастці.

Рятувальна операція продовжується. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона, оскільки у районі виникнення пожежі часто облаштовують склади для зберігання хімічних речовин.

Район Чавкбазар, де сталася пожежа, вважається одним з найстаріших у Дацці, з часу Великих Моголів понад 300 років тому. Стара частина Дакки – це суцільні вузькі вулички, де житлові будівлі розташовані впритул одне до одного.

Схожа на нинішню пожежа у Дацці сталася в 2010 році у будинку, що теж використовувався як склад хімічних речовин. Тоді загинуло понад 120 людей. Влада Дакки після цього посилила відповідальність за розміщення хімічних складів в житлових районах, але в останні роки такі факти знову почастішали.