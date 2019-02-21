Щонайменше 69 людей загинули через пожежу в житлових будинках у столиці Бангладеш

Щонайменше 69 людей загинули в результаті сильної пожежі в житлових будинках у старій частині Дакки, столиці Бангладеш. За даними місцевої влади, десятки людей опинилися в пастці в багатоквартирних будинках, які також використовувалися як сховища хімічних речовин. Кількість жертв може зрости, припускають чиновники. Рятувальна операція триває.

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона.

Район Чавкбазар у місті вважається одним з найстаріших, з часу Великих Моголів понад 300 років тому. Стара частина Дакки – це суцільні вузькі вулички, де житлові будівлі розташовані впритул одне до одного, що сприяє швидкому поширенню вогню.

Аналогічна пожежа у Дацці в 2010 році у будинку, що теж використовувався як склад хімічних речовин, забрала життя понад 120 людей в результаті однієї з наймасштабніших пожеж в історії міста. Міська влада Дакки після цього посилила відповідальність за розміщення хімічних складів в житлових районах, але в останні роки такі факти знову почастішали.