Містами М’янми прокотилася чергова хвиля протестів, силовики відкрили вогонь по протестувальниках

Силовики у М’янмі 5 березня знову відкрили вогонь по протестувальниках проти військового перевороту в країні. У місті Мандалай, другому за величиною в М’янмі, сотні людей вийшли на вулиці, вимагаючи відновлення обраного уряду і звільнення з-під варти лідерки країни Аун Сан Су Чжі. За словами очевидців, поліція відкрила вогонь, щоб розігнати натовп, і один чоловік зазнав поранення в горло.

За повідомленнями, в Янгоні поліція застосувала гумові кулі і світлошумові гранати, щоб розігнати протестувальників.

Тим часом жителі столиці Найп’їдо, Янгона та інших міст повідомили про відключення електрики в другій половині дня. Водночас комунальні служби Янгона заявили, що це сталося через несправність системи.

Рада безпеки ООН розглянула у п’ятницю ескалацію ситуації у М’янмі. Спецпосланець генерального секретаря ООН у М’янмі Крістін Шранер-Бургенер застерегла від будь-яких кроків щодо легітимізації військової хунти в країні.

«Ваша єдність потрібна М’янмі більше, ніж будь-коли. Репресії повинні припинитися», – сказала вона на закритому засіданні Радбезу ООН, не закликавши втім до міжнародних санкцій.

Попри жорстокі репресії з боку хунти, через що понад 50 людей загинули і більш ніж 1700 були затримані (у тому числі й жуорналісти), тисячі протестувальників виходять на вулиці міст по всій країні, щоб засудити переворот.

Путч спричинив зростання міжнародної критики та тиску, включаючи санкції Заходу проти лідерів хунти. 4 березня США посилили тиск на збройні сили М’янми, наклавши на них обмеження, що стосуються контролю експорту, зажадавши від американських постачальників запитувати у США ліцензії на постачання певних товарів.