Зеленський підписав указ про основні показники оборонного замовлення на 2021-2023 роки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 березня «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки» для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони, повідомила пресслужба голови держави.
Згідно з рішенням РНБО, уряд має забезпечити доопрацювання основних показників держоборонзамовлення з урахуванням результатів їхнього обговорення та затвердити їх у двотижневий строк.
«Кабінет міністрів має забезпечити фінансування оборонного замовлення на поточний рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення видатків державного бюджету, та пріоритетних проєктів, зокрема з розвитку ракетного озброєння, яке має здійснюватися виключно за рахунок загального фонду держбюджету», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пізно ввечері 30 березня.
Згідно з рішенням, уряд також має забезпечити впровадження механізмів недопущення необґрунтованого перегляду основних показників державного оборонного замовлення впродовж поточного року.
Крім того, Кабмін має забезпечити розробку і схвалення проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням пропозицій РНБО щодо статей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про оборонні закупівлі, що передбачає замовлення зброї, військової техніки (та всього іншого, що потрібне армії та бойовим підрозділам) на відкритих електронних аукціонах.
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