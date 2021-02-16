Два міністерства не виконали указ Зеленського про оборонні закупівлі – StateWatch

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони не забезпечили розроблення та ухвалення до 15 лютого 2021 року підзаконних актів, необхідних для реалізації положень закону України «Про оборонні закупівлі». Про це 16 лютого повідомляє експертна організація StateWatch.

Експерти проаналізували виконання рішення РНБО «Про пропозиції до проєкту бюджету на 2021 рік по статтях із забезпеченням національної безпеки і оборони України», що було введено в дію указом президента України Володимира Зеленського в листопаді 2020 року.

Два міністерства мали розробити та передати уряду для ухвалення підзаконні акти для забезпечення планування та закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. Але жодний нормативний акт на виконання указу президента для впровадження закону «Про оборонні закупівлі» досі не ухвалений.

За даними секретаріату уряду, впродовж грудня-січня Мінстартегпром розсилав на різні міністерства проєкти урядових постанов «Питання оборонних закупівель» та «Порядок створення реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів», однак вони постійно доопрацьовувалися та так і не були винесені на засіданні Кабінету міністрів.

Минулого тижня на офіційному сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості були оприлюднені цитати Олега Уруського, відповідно до яких відомством для імплементації закону «Про оборонні закупівлі» розроблено 10 проєктів постанов уряду без зазначення, скільки таких документів було підтримано урядом.

НАЗК заявляє, що виявило корупціогенні фактори в проєктах актів у сфері оборонних закупівель, які були підготовлені спільно Міністерством із питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони.

Радіо Свобода звернулося із запитом до двох згаданих міністерств щодо розроблення та ухвалення необхідних для реалізації положень закону України «Про оборонні закупівлі» підзаконних актів.