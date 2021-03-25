«Укроборонпром» називає обвинувачення Найєма в корупції безпідставними і звертається до СБУ

Державний концерн «Укроборонпром» заявляє, що звернувся до Служби безпеки України щодо свого підприємства «Меридіан» імені Сергія Корольова. Про це компанія повідомила 25 березня.

Йдеться про підприємство, яке розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати та пересувні лабораторії вимірювальної техніки.

«Концерн управляє 50,0001% акцій Товариства, що належать державі; ще 40% належать ТОВ «Меридіан Союз», яке контролюється Вадимом Грибом та його сином Романом. Упродовж останніх років ТОВ «Меридіан Союз», користуючись своїми правами акціонера, свідомо та системно перешкоджає спробам Концерну привести статут та органи управління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова у відповідність із вимогами чинного законодавства України», – стверджує концерн.

Через це «Меридіан» продовжує працювати у формі відкритого акціонерного товариства, яку скасували в 2009-му. Крім того, зазначають в «Укроборонпромі», приватна компанія-співвласник «систематично зриває та саботує роботу наглядової ради стратегічного підприємства» шляхом «шантажу, погроз, судового оскарження кожної дії і рішення наглядової ради», а також обвинувачень на адресу адресу співробітників концерну у вимаганні неправомірної вигоди.

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«Востаннє безпідставні та голослівні звинувачення у вимаганні неправомірної вигоди було озвучено щодо заступника генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами Мустафи Найєма. Концерн вважає це спробою чинення тиску з метою отримання бажаного для приватного акціонера результату. Із відповідною заявою Державний концерн «Укроборонпром» звернувся до Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні концерну.

Напередодні Вадим Гриб повідомив, що звернувся до Національного антикорупційного бюро зі скаргою на Мустафу Найєма на «перевищення службових обов’язків і вимагання грошей» в ході втілення корпоративної політики на «Меридіані».

Мустафа Найєм у відповідь назвав обвинувачення неправдивими і звинуватив керівників «Меридіан Союз» у рейдерстві.