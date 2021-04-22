НАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого у справі про «Оптимумспецдеталь»

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Ігоря Гладковського у справі про ймовірну корупцію в оборонних закупівлях. Про це бюро повідомило 22 квітня.

Відповідне рішення детектив НАБУ ухвалив 21 квітня. Як стверджують в установі, слідство «має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності».

Як стверджують у НАБУ, Гладковському відкрили матеріали справи проти нього для ознайомлення у грудні 2020 року, суд обмежив його в ознайомленні до 15 квітня. 16 квітня його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, потім 20 і 21 квітня, однак він, за повідомленням, не з’явився.

Слідство вважає, що Ігор Гладковський, який є сином тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, сприяв тому, що в 2015-2017 роках компанія «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції при уклдаенні договорів та розрахунків з підприємствами концерну «Укроборонпром».

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«За це особа мала вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Дії особи кваліфіковані за частиною 2 статті 369-2 КК України («Зловживання впливом»)», – йдеться в повідомленні НАБУ.

21 грудня стало відомо, що НАБУ повідомила Гладковському-молодшому про підозру в «одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Сам Гладковський-молодший раніше не погоджувався зі звинуваченнями в одержанні неправомірної вигоди.