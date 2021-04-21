Суд залишив під вартою брата судді Вовка Юрія Зонтова – ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для Юрія Зонтова, брата голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка, який фігурує у справі про хабар. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі ВАКС.

9 квітня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави у 35 мільйонів 185 тисяч гривень брата голови ОАСК Павла Вовка – Юрія Зонтова.

Того ж дня ВАКС заарештував з можливістю застави ще одного адвоката, якого затримали разом із Зонтовим, – Юрія Донця. Сума застави для нього була визначена у майже 3 мільйони гривень. У суді повідомляли, що за Донця внесли заставу.

Пізніше Вищий антикорупційний суд арештував майно, яке вилучили під час обшуку приміщення у справі щодо Юрія Зонтова і Юрія Донця.

7 квітня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Зонтову і Донцю підозри через отримання неправомірної вигоди. В НАБУ уточнили, що дії осіб кваліфікували за частиною 4 статті 27 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

Також у Національному антикорупційному бюро зазначили, що під час обшуків у затриманих брата голови ОАСК та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети і великі обсяги валюти. Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.