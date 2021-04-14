ВАКС арештував майно, вилучене під час обшуку у справі брата Вовка

Вищий антикорупційний суд арештував майно, яке вилучили під час обшуку приміщення у справі відстороненого співробітника Служби зовнішньої розвідки, брата голови Окружного адмінсуду Києва Юрія Зонтова і адвоката Юрія Донця, підозрюваних у хабарництві.

«14 квітня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурорами САП, і наклав арешт на все майно, вилучене 6 квітня 2021 року під час обшуку приміщення в межах розслідування. Затриманих – працівника СЗРУ й адвоката – підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів для судді за ухвалення судового рішення», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, серед арештованого майна, зокрема, – антикваріат, документи на майно і великі обсяги готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

«Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК», – додали у ВАКС.

Раніше у суді підтвердили, що ВАКС ухвалив рішення про арешт особистого майна, яке належить Зонтову і Донцю.

9 квітня ВАКС обрав запобіжні заходи для Зонтова і Донця у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала братові голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову і ще одному адвокатові підозри через отримання неправомірної вигоди. В НАБУ уточнили, що дії осіб кваліфікували за частиною 4 статті 27 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

Також у Національному антикорупційному бюро зазначили, що під час обшуків у затриманих брата голови ОАСК та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети і великі обсяги валюти. Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.