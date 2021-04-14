ВАКС арештував особисте майно адвокатів Зонтова і Донця

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт особистого майна, яке належить адвокатам Юрію Зонтову та Юрію Донцю. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду 14 квітня.

У ВАКС підкреслили, що арештовано лише особисте майно адвокатів.

9 квітня ВАКС обрав запобіжні заходи для Зонтова і Донця у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала братові голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову і ще одному адвокатові підозри через отримання неправомірної вигоди. В НАБУ уточнили, що дії осіб кваліфікували за частиною 4 статті 27 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

Також у Національному антикорупційному бюро зазначили, що під час обшуків у затриманих брата голови ОАСК та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети і великі обсяги валюти. Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.