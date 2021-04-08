Арешт і до 70 млн грн застави – у САП вказали, про які запобіжні заходи клопотатимуть у «справі брата Вовка»

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про вручення клопотань про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди на 100 тисяч доларів, повідомляє пресслужба САП.

«Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно. Вказані клопотання скеровані до Вищого антикорупційного суду для розгляду», – йдеться в повідомленні.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала братові голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову і ще одному адвокатові підозри через отримання неправомірної вигоди. В НАБУ уточнили, що дії осіб кваліфікували за ч.4 ст.27 та ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

Також в Національному антикорупційному бюро зазначили, що під час обшуків у затриманих брата голови ОАСК та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети та великі обсяги валюти. Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.