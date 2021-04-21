Зовнішня розвідка повідомила, що брата Вовка звільнено з військової служби

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили про звільнення Юрія Зонтова, брата голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка, із військової служби.

«Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби. У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби», – йдеться в повідомленні.

Раніше Служба зовнішньої розвідки заявляла, що затриманий у справі про хабар брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов «відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі». У відомстві казали, що затримання Зонтова не пов’язане з діяльністю на посаді в СЗРУ.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала Юрієві Зонтову і ще одному адвокатові підозри через отримання неправомірної вигоди. В НАБУ уточнили, що дії осіб кваліфікували за ч.4 ст.27 та ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

9 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Юрія Зонтова і Юрія Донця у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

14 квітня Вищий антикорупційний суд арештував майно, яке вилучили під час обшуку приміщення у справі Зонтова і Донця.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

Також в Національному антикорупційному бюро зазначили, що під час обшуків у затриманих брата голови ОАСК та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети та великі обсяги валюти. Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.