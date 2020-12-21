Повідомлено про підозру одному з фігурантів справи про корупцію в оборонній сфері – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про повідомлення підозри особі, яка отримала неправомірну вигоду за безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у сім мільйонів гривень на користь Житомирського бронетанкового заводу.

Як повідомляє пресслужба САП, до підозрюваного, родич якого на той момент обіймав посади в РНБО та в Міжвідомчій комісії з питань оборонного промислового комплексу, у 2016 році звернулися керівники товариства «Оптимумспецдеталь» з проханням вплинути на ухвалення рішення про надання Житомирському бронетанковому заводу 7 мільйонів гривень допомоги, за які підприємство виплатило б свої фінансові зобов’язання товариству «Оптимумспецдеталь» у договорах на постачання товарів.

«Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв’язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП «ЖБТЗ», а потім на рахунки ТОВ «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 грн. Після легалізації отриманих коштів особа за свої «послуги» отримала неправомірну вигоду, еквівалентну 950 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні САП.

У відомстві додали, що наразі дії особи кваліфіковані за ознаками злочину – «одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Ексдепутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко у Telegram-каналі повідомив, що підозру було вручено сину Олега Гладковського Ігорю Гладковському. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає, в тому числі і публічних коментарів від антикорупційних органів.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

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Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.