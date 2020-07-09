У Bihus.info заявили, що оскаржать рішення суду про розслідування щодо Гладковського

У Bihus.info заявляють, що оскаржуватимуть судове рішення, яке вимагає спростувати інформацію про причетність до корупційних схем в «Укроборонпромі» Ігоря Гладковського, сина колишнього високопосадовця та давнього соратника Петра Порошенка Олега Гладковського.

Керівник медіаресурсу Денис Бігус записав відеозвернення, в якому повідомив, що не лише в редакції були копії листувань фігурантів, і сьогодні невідомі виклали їх в мережу.

Адвокат Дениса Бігуса Олександр Бурмагін у коментарі «Детектору медіа» зазначив, що суд фактично визнав недостовірним увесь сюжет. За його словами, суд не вказав, яку інформацію визнав недостовірною. «Ця резолютивна частина суперечить роз’ясненням Верховного суду України, здоровому глузду й матеріальному праву», – твердить захисник Бігуса.

Увечері 8 липня про ухвалене Подільським районним судом 3 липня рішення повідомив адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець, навівши копії відповідних документів.

«Рішенням Подільського районного суду міста Києва було встановлено, що інформація, яка була поширена журналістами Bigus.Info в одній із програм «Наші гроші» від 25.02.2019 року про причетність Ігоря Гладковського до організації схем вимивання значних коштів з українського оборонного комплексу є недостовірною та порушує його особисті немайнові права», – вказав захисник.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.