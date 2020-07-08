Суд зобов’язав Bihus.Info спростувати інформацію з розслідування про Гладковського та «Укроборонпром» – адвокат

Подільський районний суд Києва зобов’язав журналістів програпми розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність до корупційних схем в «Укроборонпромі» Ігоря Гладковського, сина колишнього високопосадовця та давнього соратника Петра Порошенка Олега Гладковського.

Таке рішення суд ухвалив 3 липня, повідомив 8 липня адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець, навівши копії відповідних документів.

«Рішенням Подільського районного суду міста Києва було встановлено, що інформація, яка була поширена журналістами Bigus.Info в одній із програм «Наші гроші» від 25.02.2019 року про причетність Ігоря Гладковського до організації схем вимивання значних коштів з українського оборонного комплексу є недостовірною та порушує його особисті немайнові права», – вказав захисник.

Суд постановив спростувати вказану інформацію протягом 10 днів з моменту набрання рішенням законної сили.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.