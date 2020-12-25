Керівник САП сумнівається, що прокурори проситимуть запобіжний захід для сина Гладковського

Ігорю Гладковському, сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, навряд чи проситимуть запобіжний захід, заявив виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук в інтерв’ю «Громадському».

«Я думаю, що не буде запобіжного заходу, наскільки прокурори доповідали», – сказав Грищук.

За його словами, справа на завершальній стадії.

21 грудня правоохоронці повідомили про підозру особі, яка, ймовірно, отримала неправомірну вигоду за безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у сім мільйонів гривень на користь Житомирського бронетанкового заводу. За даними ЗМІ, мова йде про Ігоря Гладковського.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.