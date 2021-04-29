ВАКС переніс засідання в справі Гладковського

Вищий антикорупційний суд переніс засідання в справі Ігоря Гладковського на 17 травня. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі ВАКС.

«У зв’язку з тим, що обвинувачений не був представлений захисниками, колегія суддів ВАКС постановила відкласти підготовче судове засідання на 17 травня 2021 року о 17:30», – йдеться в повідомленні пресслужби.

У ВАКС додали, що один із захисників обвинуваченого подав до суду клопотання, що не зможе прибути на судове засідання, оскільки бере участь у слідчих діях. Інший адвокат не повідомив суд про причину неприбуття.

26 квітня фігурант справи «Оптимумспецдеталь» Ігор Гладковський з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йому вручили обвинувальний акт.

22 квітня НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського у справі про ймовірну корупцію в оборонних закупівлях. Згодом інформаційна агенція «Українські новини» повідомила з повідомленням на свої джерела, що він виїхав за межі України.

Як стверджують у НАБУ, Гладковський не з’являвся до САП на виклик 16, 20 і 21 квітня.

Слідство вважає, що Ігор Гладковський, який є сином тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, сприяв тому, що в 2015–2017 роках компанія «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції при уклдаенні договорів та розрахунків з підприємствами концерну «Укроборонпром».

21 грудня минулого року стало відомо, що НАБУ повідомила Гладковському-молодшому про підозру в «одержанні неправомірної вигоди».

Сам Гладковський-молодший раніше не погоджувався зі звинуваченнями.