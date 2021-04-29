Найєма скоротили з «Укроборонпрому» – він назвав рішення «неочікуваним»

Заступника директора державного концерну «Укроборонпром» Мустафу Найєма скоротили – про це підприємство повідомило 29 квітня.

Згідно з заявою, штат «Укроборонпрому» буде оптимізований на 10%, в тому числі ліквідують і саму посаду заступника генерального директора.

У тому ж повідомленні концерн заявляє про «позитивну динаміку» роботи: стабілізацію виробництва, збільшення обсягів експорту, розширення ринків збуту.

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«Однак це лише частина непростого, але дуже важливого шляху. Попереду – найвідповідальніший ривок, найважливіший командний забіг у напрямку успішно втіленої корпоративної моделі ефективного управління державним сектором ОПК. Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їхню роботу та досягнення на посадах», – підсумовують у пресслужбі «Укроборонпрому».

Сам Найєм, коментуючи це рішення, зазначив, що його скоротили «без пояснень».

«Не буду приховувати, для мене це рішення стало неочікуваним. Тим не менш, наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей допис буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу», – написав він.

Мустафа Найєм працював заступником генерального директора оборонного концерну з листопада 2019 року.