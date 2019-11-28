Найєм розповів про свою заплату на посаді заступника гендиректора «Укроборонпрому»

Заступник генерального директора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм повідомив, що на посаді у державному концерні його заробітна плата складає суму в межах 43 тисяч гривень. Про це Найєм сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Моя зарплата зараз складає близько 43 тисячі гривень, це те, що офіційно є в наказі про моє призначення. Але з того, що я розумію із планів концерну, вона буде суттєво збільшена», – сказав Найєм.

На запитання, чому зарплата його керівника, зі слів самого Айвараса Абромавичуса, складає значно меншу суму, Найєм пояснив, що причиною, серед іншого, стали процедурні питання на момент призначення Абромавичуса головою концерну «Укроборонпром».

«Генерального директора призначає уряд і президент – подає уряд, призначає президент, але далі для того, щоб директор вступив у свої повноваження, треба, щоб із ним був підписаний контракт, який підписує наглядова рада. Наглядова рада «Укроборонпрому» на момент, коли Айварас (Абромавичус – ред.) був обраний або призначений, вона не була в повному складі, не мала повноважень. Тому з ним не був підписаний контракт, а якщо з ним не був підписаний контракт, він може отримувати лише мінімум і до цього мінімуму можуть лише додаватися якісь надбавки за секретність або за науковий ступінь тощо. Все це разом складає ту суму, яку він назвав, задається, 4200 чи 4700 гривень», – сказав Найєм.

Нещодавно новий гендиректор українського державного оборонного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус розповів у телевізійній програмі «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода за участю Голосу Америки), що його заплата складає близько 5 тисяч гривень. Він також зазначив, що у його заступників зарплати «на порядок менші, ніж у заступників керівників порівняльних великих державних підприємств».

30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором оборонного концерну «Укроборонпром».

21 листопада ексдепутат Мустафа Найєм підтвердив журналістам, що працює в «Укроборонпромі» заступником гендиректора концерну.