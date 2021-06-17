ВАКС заочно обрав запобіжний захід колишній співробітниці «Приватбанку» – САП

Вищий антикорупційний суд України заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишньої керівниці одного з підрозділів банківської установи – підозрюваної у справі «Приватбанку», повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За повідомленням, такий крок дасть змогу оголосити підозрювану в міжнародний розшук через Інтерпол.

У прокуратурі нагадали, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою колишніх топменеджерів «Приватбанку».

«Так, у рамках досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання «Приватбанку» неплатоспроможним, вказані особи на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 мільйона гривень на користь пов’язаної з банком юридичної особи», – йдеться в повідомленні.

Дії вказаних осіб кваліфікують за статтею «розтрата і пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».

«Колишньому голові правління додатково інкриміновано складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, в тому числі таке, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», – додали у САП.

Досудове розслідування у провадженні триває.

У САП не назвали імені підозрюваної, проте, за даними ЗМІ, йдеться про Олену Бичихіну, яку в травні оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро за іншим епізодом справи: про розтрату 8,2 мільярда гривень «Приватбанку».

Загалом, за даними НАБУ, до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління «Приватбанку», два його заступники і два керівники департаментів. Ексочільник «Приватбанку» є підозрюваним в обох епізодах.