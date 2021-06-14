Олександр Дубілет позивається до МВС – суд

Олександр Дубілет направив три позови до Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомили на запит Радіо Свобода в Окружному адміністративному суді Києва.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло три позови до Міністерства внутрішніх справ України в особі Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України, позивачем в яких зазначений Дубілет Олександр Валерійович», – мовиться в повідомленні.

В ОАСК зазначили, що предметом позовів є визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії. При цьому суті претензій Дубілета суд не уточнює.

2 червня Вищий антикорупційний суд заочно обрав ексголові правління «Приватбанку» Олександру Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура інкримінують Олександрові Дубілету, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій розтрату 8,2 мільярда гривень.

Колишнього голову правління «Приватбанку» Дубілета оголосили в розшук у березні. Згодом він попросив суд забезпечити йому участь у засіданнях дистанційно, оскільки перебуває в Ізраїлі. Дубілет запевняв, що не переховується від слідства.