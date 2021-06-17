У ДБР розповіли про хабарі і спроби їх вручити співробітникам відомства за минулий і поточний рік

У Державному бюро розслідувань у відповідь на запит Радіо Свобода пповідомили про випадки, коли працівники бюро фігурували у спробах дати або попросити хабаря упродовж 2020-2021 років.

У липні 2020 року порушено кримінальне провадження (стаття 368 ККУ) за фактом вимагання від державного реєстратора виконавчого комітету однієї з селищних рад неправомірної вигоди – 80 тисяч доларів. Йдеться про попередню змову групи осіб: слідчого територіального управління ДБР Полтави, оперуповноваженого Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та цивільної особи. Їх було затримано 30 липня 2020 року співробітниками ДБР після одержання половини коштів.

У 2021 році слідчі територіального управління ДБР у Полтаві затримали адвоката, який за дві тисячі доларів намагався закрити кримінальне провадження щодо свого клієнта за фактом смертельної ДТП, яке розслідують слідчі цього управління ДБР. Адвоката затримали (стаття 208 КПК), гроші вилучили у повному обсязі.

Територіальне управління ДБР у Краматорську здійснює досудове розслідування за фактом одержання в 2021 році хабаря керівником одного з підрозділів Краматорського районного управління Нацполіції. Підполковник ДБР вирішив підкупити слідчого ДБР та запропонувати йому три тисячі доларів. Його затримали на місці в територіальному управлінні (стаття 208 КПК) після передачі коштів. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: САП: вилучено 6 млн дол хабаря для Холодницького і керівництва НАБУ

У червні 2020 року НАБУ та САП оголосили про спробу дати їхнім працівникам хабар у безпрецедентному розмірі – п’ять мільйонів гривень, і ще один мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові. Усього затримали трьох осіб.

За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо власника компанії «Бурісма», екчиновника Миколи Злочевського, який нині перебуває у розшуку.

У червні 2021 колишня керівниця організаційно-розпорядчого департаменту Державної фіскальної служби Олена Мазурова, яка й намагалась дати неправомірну вигоду, пішла на угоду зі слідством. ВАКС затвердив цю угоду.