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Підозра у зловживанні впливом: ОГП повідомив про затримання в Одесі керівника підрозділу ВМС ЗСУ

Деталей щодо особи затриманого немає

В Офісі генерального прокурора повідомили про затримання в Одесі керівника підрозділу Військово-морських сил Збройних сил України.

«За даними слідства, військовослужбовець вимагав від співробітника Національної поліції України 10 тис доларів США неправомірної вигоди за здійснення впливу на рішення членів конкурсної комісії про позитивне проходження конкурсу на зайняття вакантних посад до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань. Під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 5 тис доларів США керівника підрозділу затримано», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Деталей, зокрема щодо особи затриманого, немає.

Стаття Кримінального кодексу, яку йому інкримінують (ч. 3 ст. 369-2 КК України), – зловживання впливом.

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