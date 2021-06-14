Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В одній з частин ЗСУ військові намагалися продати зброю – СБУ

В якій саме військовій частині це сталося не повідомляється

У Службі безпеки повідомили про викриття військовослужбовців Збройних сил України на спробі продажу зброї.

«Мова іде про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу», – поясниили в СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів і вилучили, серед іншого, автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, кулемети , автомати Калашникова тощо.

«Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії», – йдеться в повідломленні.

В якій саме військовій частині це сталося не повідомляється.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG