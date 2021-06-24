САП направила запит до Інтерполу для оголошення в розшук Олександра Дубілета

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Інтерполу запит про оголошення в розшук ексголови правління «Приватбанку» Олександра Дубілета. Про це повідомили в САП у коментарі Радіо Свобода.

У САП нагадали, що 2 червня Вищий антикорупційний суд заочно обрав ексголові правління «Приватбанку» Олександру Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура інкримінують Олександрові Дубілету, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій розтрату 8,2 мільярда гривень.

Колишнього голову правління «Приватбанку» Дубілета оголосили в розшук у березні. Згодом він попросив суд забезпечити йому участь у засіданнях дистанційно, оскільки перебуває в Ізраїлі. Дубілет запевняв, що не переховується від слідства.

14 червня стало відомо, що Олександр Дубілет направив три позови до Міністерства внутрішніх справ України.