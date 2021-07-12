Експрокурора ГПУ Матюшка, якого суд визнав винним у пропозиції хабара, затримали

Колишнього прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка затримали. Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленнями, наразі затриманий перебуває в слідчому ізоляторі. Згодом його планують доставити до виправної колонії для відбування призначеного раніше покарання.

Місце та обставини затримання не уточнюються.

Матюшко був у розшуку з березня 2021 року.

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17 лютого 2016 НАБУ повідомило про затримання прокурора, який пропонував членам конкурсної комісії хабар у 10 тисяч доларів США за працевлаштування в НАБУ. Прокурор ГПУ Олександр Матюшко нібито хотів таким чином забезпечити позитивне рішення, щоб обійняти посаду керівника чи заступника керівника підрозділу детективів НАБУ.

Того ж місяця Солом’янський райсуд Києва обрав для Олександра Матюшка запобіжний захід у вигляді взяття під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

На суді підозрюваний Матюшко заявив, що «ніякого злочину не вчиняв» та вважає події «підкупом і провокацією з метою створення вигляду боротьби з корупцією».

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За даними Антикорупційного бюро, Матюшко з 2013 року працював прокурором у Генеральній прокуратурі України, а до того був районним прокурором в Кіровоградській області.

У вересні 2020 року колегія суддів ВАКС визнала його винним у пропозиції хабара посадовій особі та засудила до двох років ув’язнення. У січні 2021 року апеляційна палата ВАКС залишила вирок без змін, 7 липня Касаційний кримінальний суд Верховного суду ухвалив таке ж рішення.