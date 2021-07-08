ДБР провела обшуки у «Київводоканалі»

У четвер, 8 липня, Державне бюро розслідувань провело обшуки у головному офісі «Київводоканалу». Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

«Співробітники ДБР дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії. «Київводоканал» повідомляє, що надає всю необхідну інформацію та співпрацює зі слідчими», – мовиться у повідомленні.

Раніше сьогодні СБУ разом із ДБР під процесуальним представництвом ОГП провели низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА та «Київавтодорі», в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.