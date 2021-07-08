КМДА повідомляє про нові обшуки – в Департаменті транспортної інфраструктури та «Київавтодорі»

У приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та комунального підприємства «Київавтодору» тривають обшуки Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України. Про це 8 липня повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як стверджують департамент і підприємство, на які посилається КМДА, вони надали всі необхідні для розслідування документи.

«Справа, яку розслідують у ДБР, стосується закупівлі техніки для КК «Київавтодор». Зокрема, машин для внесення рідких хлоридів. Їх закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель. У Департаменті транспортної інфраструктури запевняють, що діяльність Департаменту та підпорядкованих йому комунальних підприємств прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину», – йдеться в повідомленні столичної адміністрації.

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У Службі безпеки України на запит Радіо Свобода підтвердили, що здійснюють у зазначених відомствах оперативно-слідчі дії.

«Детальна інформація та офіційні коментарі з цього приводу будуть надані пізніше», – йдеться у відповіді речника служби.

У червні Київська міська державна адміністрація повідомила про обшуки в приміщеннях комунальної ритуальної служби, вдома у її керівництва на території, яка входить до Лісового кладовища.

У травні Державна фіскальна служба провела низку обшуків у київських комунальних підприємствах. Зокрема, 17 червня обшуки київської прокуратури і Державної фіскальної служби пройшли у «Київавтодорі». 23 червня пройшов ще один обшук у «Київпастрансі».