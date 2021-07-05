Після обвалу невеликого елементу шляхопроводу в Києві обіцяють його масштабну реконструкцію

У Києві після обвалу невеликого елементу конструкції шляхопроводу над проспектом Перемоги біля метро «Берестейська» комунальні служби обіцяють його масштабну реконструкцію.

Як повідомили в київській комунальній корпорації «Київавтодор» і комунальному підприємстві «Київавтошляхміст», за попередніми результатами обстеження, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару, коли 1 липня в конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка з газоблоками.

Найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи.

Але, мовиться в повідомленнях, за результатами обстеження 2020 року експлуатаційний стан шляхопроводу було визнано як обмежено працездатний.

Тож за планом розробленого тоді ж проєкту протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, роботи мають розпочатися найближчим часом.

А в подальшому, крім того, передбачена й масштабна реконструкція споруди шляхопроводу із заміною прогонової конструкції. Також планується прибрати колони, встановлені на проїжджій частині проспекту. Завдяки такій реконструкції ліквідують звуження, через яке трапляються затори, обіцяють комунальники.

У повідомленнях не згадано, скільки часу може тривати така реконструкція і до яких обмежень на одній із головних магістралей Києва вона призведе.

Рух в іншому місці проспекту Перемоги, біля метро «Шулявська», рух зазнавав значних і тривалих обмежень і повних перекриттів у період від початку 2017 року, коли обвалилася частина конструкцій Шулявського шляхопроводу над проспектом, до кінця 2019-го, коли його реконструкцію в основному завершили, – а потім іще кілька разів на короткі терміни.