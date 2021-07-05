Київ: рух проспектом Перемоги до центру міста біля метро «Берестейська» ускладнюється через обвал елементу шляхопроводу

У Києві рух проспектом Перемоги до центру міста біля метро «Берестейська» ускладнюється через обвал елементу конструкції шляхопроводу над проспектом.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, через це обсипання захисного шару бетону патрульні перекрили під шляхопроводом рух лівою смугою.

Телеграм-канал «Київ оперативний», зі свого боку, повідомив, що шматок шляхопроводу, який упав, влучив у лобове скло автомобіля, що їхав під ним, але ніхто не був травмований.

Рух в іншому місці проспекту Перемоги, біля метро «Шулявська», зазнавав значних і тривалих обмежень і повних перекриттів руху в період від початку 2017 року, коли обвалилася частина конструкцій Шулявського шляхопроводу над проспектом, до кінця 2019-го, коли його реконструкцію в основному завершили.