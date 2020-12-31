Падіння стовпів на Шулявському мосту: контактну мережу тролейбусів відновили, освітлення лагодять

Контактну мережу тролейбусів на Шулявському шляхопроводі у Києві відновлено, тривають роботи з відновлення мережі зовнішнього освітлення, повідомила у четвер пресслужба Київміськадміністрації.

«У ніч із 31 грудня на 1 січня мережа зовнішнього освітлення працюватиме в штатному режимі...Роботи зі встановлення опор освітлення, відновлення контактної мережі тролейбусу та мережі зовнішнього освітлення виконано підрядником у межах гарантійних зобов’язань за власний рахунок», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вже здійснені додаткові перевірки несучої здатності конструкцій основ опор освітлення, через руйнування яких раніше сталася аварійна ситуація.

«Попередні висновки щодо неякісно виконаних зварювальних швів основ опор освітлення на заводі-виробнику підтверджуються. Брак зазначених конструкцій усунуто силами підрядника в супроводі фахівців Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона. За результатами проведених інститутом досліджень щодо якості виконання нових зварювальних швів надано дозвіл на подальші роботи з монтажу опор освітлення», – йдеться в повідомленні.

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15 грудня було обмежено рух на Шулявському шляхопроводі в Києві через падіння на ньому стовпів. Користувачі соцмереж поширили відео, на яких видно, що кілька стовпів із ліхтарями впали на проїжджу частину.

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерії заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію. Рух ним відновили в грудні того ж року.